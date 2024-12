Quotidiano.net - Finisce all'asta la casa di Peppino Impastato

Finirà all'a marzo la "Memoriae Felicia Impto" di Cinisi (Palermo), dove viveva il militante simbolo della lotta alla mafia ucciso il 9 maggio 1978. A disporlo è stato il tribunale di Palermo che ha dato incarico a un curatore fallimentare di occuparsi della vendita dell'immobile e dell'archivio storico diImpto. E' l'epilogo di un vecchio contenzioso tra Giovanni Impto, fratello die proprietario dell'immobile ereditato dopo la scomparsa vent'anni fa della madre Felicia, e l'attore e cabarettista Dario Veca. La Regione siciliana è pronta a esercitare il diritto di prelazione su un bene ritenuto di valenza storica e culturale come conferma l'avvocato Salvatore Orlando che assiste Veca. Ladi corso Umberto I di Cinsi, diventata famosa in tutta Italia anche dopo il film "I Cento Passi", era stata pignorata tre anni fa perché Giovanni Impto non aveva pagato un debito di 130mila euro nei confronti di Veca, che tra le altre cose aveva anche recitato nel film di Marco Tullio Giordana suImpto.