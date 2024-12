Lettera43.it - Fini: «Meloni ha fatto un capolavoro, ha ricomposto una comunità e l’ha portata al governo»

«Non credevo alla possibilità che Giorgiapotesse fare ciò che ha, cioè ricomporre unapolitica, che per molti anni è stata anche unaumana. Non ci credevo e lo dissi. Ho preso atto di aver sbagliato». Lo ha detto Gianfranco, al Senato per la presentazione del libro Quella meteora a destra.contro: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia.Gianfranco(Ansa).: «Se oggi la destra è una destra dilo si deve a, ha proseguito l’ex presidente di Alleanza nazionale (e ancora prima segretario dell’Msi), «haun piccolo autenticoe se oggi la destra è una destra diè non solo per la volontà, che avevamo anche noi ma lo si deve a quella intuizione politica: ridiamo identità e autorevolezza alla destra».