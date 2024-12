Teleclubitalia.it - Finale X Factor 2024 a Napoli: attesi stasera 16mila spettatori, scatta l’ordinanza del Comune

Leggi su Teleclubitalia.it

In vista delladi X-, ildiha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e Tetrapak dalle 12 di giovedì 5 dicembre fino al termine dell’evento, venerdì 6 dicembre, in Piazza del Plebiscito e nelle aree limitrofe.a .L'articolodelTeleclubitalia.