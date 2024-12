Fanpage.it - Fermata in aeroporto una 19enne diretta in Siria: “Voleva combattere con l’Isis, era pronta al sacrificio”

Unaè statalo scorso 30 novembre all'di Orio al Serio (Bergamo) mentre si stava per imbarcare in un volo diretto in Turchia. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la ragazza era intenzionata a raggiungere la"per partecipare alla jihad islamica".