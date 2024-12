Movieplayer.it - Endless Love, stasera su Canale 5 anticipazioni: Kemal scopre una truffa di Emir che mette in pericolo Nihan

Leggi su Movieplayer.it

a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca che viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata. Questa sera giovedì 5 dicembre in prima serata su5, alle 21:40 circa, vanno in onda due nuove puntate inedite di, la serie turca incentrata su, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: Leylaanomalie nei profitti della Kozcuoglu Holding Tarik si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose, tormentato dal peso delle sue azioni. Vorrebbe chelo ripudiasse per poter tornare a guardare