Lanazione.it - Elezioni studentesche all’Università di Siena, inchiesta della Procura per “violenza privata”

, 5 dicembre 2024 – Ladiha aperto un’contro ignoti per l'ipotesi di reato dicontinuata «a seguito dell'avvenuta denuncia da parte dell'Università» senese «di fatti correlati alle operazioni di voto per ledelle rappresentanzenegli organi di Ateneo del 25 e 26 novembre» che «hanno determinato prima la sospensione e poi l'annullamento delle predette». È quanto si spiega in una nota a firma deltore capocittà toscana Andrea Boni. «Le indagini, delegate alla Digos, mirano a verificare, in particolare, se nei fatti segnalati, caratterizzati da comportamenti asseritamente costrittivi, possa ravvisarsi la predetta fattispecie di reato» sottolinea iltore spiegando che la nota stampa è stato diffusa «ritenendo sussistente un interesse pubblico alla conoscenza del procedimento in considerazione delle gravi conseguenze venutesi a creare con privazione (momentanea) del diritto di elettorato attivo ad un vasto numero di persone, fatto questo di particolari gravità e con ampio risalto nella stampa».