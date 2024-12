Liberoquotidiano.it - Ecco il discorso che Emmanuel Macron non farà mai

Oggiparlerà alla nazione. Quello che dovrebbe dire è questo: «Miei compatrioti, ho provato in tutti i modi a dare un governo alla Francia, ho chiamato le elezioni anticipate proprio per favorire un chiarimento politico, ma non è arrivato, ho fallito prima con l'esecutivo Borne e poi con quello Barnier, infine ho capito qual è il problema, sono io l'ostacolo al nuovo inizio della politica del nostro Paese e dunque, con tutto il peso che questo comporta ma con l'onore di aver servito la Repubblica, mi dimetto e lascio la parola ai francesi».