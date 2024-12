Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa penso". Ilaria Salis difende chi occupa le case? De Debbio non si contiene | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Esprimo solidarietà alle persone imputate del comitato Giambellino (Milano) e invito a sostenere le ragioni dei movimenti di lotta per la casa, che sono gli unici ad attuare una vera politica per il diritto all'abitare in Italia":lo ha scritto a descrizione di unfatto proprio nel quartiere Giambellino e pubblicato su X. L'eurodepuata di Avs ha poi attaccato anche la magistratura. "Ha trasformato quella che era una comunità solidale in una pericolosa associazione a delinquere, hanno trasformato in un crimine quello che è uno slancio generoso e collettivo per migliorare le proprie condizioni di vita e quelle altrui - ha tuonato la-. Nove persone sono state condannate in primo grado a pene che superano anche i 5 anni di carcere. Venerdì 6 dicembre si terrà presso il tribunale di Milano l'udienza di appello, se dovesse passare il reato di associazione a delinquere - ha poi concluso - sarebbe un passaggio molto grave nella direzione della criminalizzazione della povertà e delle lotte".