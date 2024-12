Palermotoday.it - È ai domiciliari ma se ne va a spasso, vede i carabinieri e corre a indossare il pigiama: arrestato

Leggi su Palermotoday.it

Non dovevano uscire da casa ma si sono fatti beccare per strada nonostante non avessero alcuna autorizzazione. Ihannonei quartieri Zen, Mezzomonreale e Boccadifalco tre uomini già sottoposti aie ora accusati del reato di evasione. Il giudice per le indagini.