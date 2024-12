Ilrestodelcarlino.it - Doppio appuntamento con la musica rock nel fine settimana

Sabatoa Villa Potenza e Sambucheto (Montecassiano). La storica band degli "Altaloma" - con Roberto Ciaffaroni (voce e chitarra), Alfonso Belletti (batteria) ed Emilio Borraccetti (basso) - dopodomani alle 22 salirà sul palco del Bar Teatro di Villa Potenza con un omaggio ai Police. I "The hard beat", invece, animeranno la serata del Barlume Music Bar di Sambucheto, sempre dopodomani alle 22.30. Il gruppo, guidato da Skins (basso e voce), si presenta con una formazione rinnovata; il nuovo album, "Lato Bi", registrato completamente in diretta, "è un manifesto di autenticità e coraggio, qualità che si riflettono pienamente nelle loro esibizioni dal vivo", annunciano gli organizzatori. "Non un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva che spinge a vivere ilsenza filtri – aggiungono –.