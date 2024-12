Agi.it - Domenica al via Atreju. Chiude il 15 la premier Meloni

Leggi su Agi.it

AGI - Prenderà il via8 dicembre al Circo Massimo di Roma, con l'accensione alle ore 17 dell'albero di Natale e l'animazione del presepe vivente, l'edizione 2024 di, l'ormai tradizionale kermesse di Fratelli d'Italia. "La via italiana - Risposte concrete al mondo che cambia" è il titolo scelto quest'anno, che "simboleggia la strada tracciata dal governo Meloni per affrontare le grandi tematiche del presente, un approccio che predilige l'interesse nazionale nel rispetto dei paesi con cui ci si confronta e che rafforza il ruolo propositivo dell'Italia sui tavoli internazionali", spiega una nota. "Il Circo Massimo si trasforma in un'arena di confronto: tanta politica con i dibattiti sui temi d'attualità, ma anche un villaggio di Natale formato famiglia. Mercatini, volontariato, il ritorno della grande pista di pattinaggio su ghiaccio, con un'area ludica per adulti e bambini, e la novità di 'Radio In Ondà, la radio dicon una programmazione tutta dedicata alla kermesse.