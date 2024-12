Milanotoday.it - Disposta la perizia sulla morte di Ramy Elgaml

Leggi su Milanotoday.it

La procura di Milano conferirà l'incarico per una consulenza cinematica e dinamica per ricostruire l'incidente stradale in cui è morto il 19enne di origini egiziane,. La consulenza ha l'obiettivo di chiarire le eventuali responsabilità dello scontro avvenuto nella notte tra il 23 e il.