Lidentita.it - Disco verde della Camera al decreto Fiscale. Il provvedimento punto per punto

Leggi su Lidentita.it

Ladei Deputati ha approvato in via definitiva ilcon 151 voti favorevoli, 111 contrari e 4 astensioni, confermando la fiducia al governo. Il, cruciale per anticipare alcune misurelegge di bilancio, contiene interventi che spaziano dalla rateizzazione delle imposte al sostegno ai lavoratori, passando per il payback sanitario e .al. IlperL'Identità.