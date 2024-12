Calciomercato.it - DIRETTA Coppa Italia, Lazio-Napoli | Segui la cronaca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Ultimo giorno dedicato agli ottavi di finale dellacon l’interessante sfida tra lae ilDopo le tre gare giocate nei due giorni scorsi, si chiude questa prima fase degli ottavi di finale dellacon l’atteso match tra lae il, partita che si disputerà nuovamente tra tre giorni per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, questa volta in Campania.Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Marco Baroni, vivono un piccolo momento di flessione, dopo una partenza lanciatissima sia nel campionato nostrano che in Europa League. Nelle ultime due partite disputate, infatti, hanno raccolto un pareggio casalingno, nell’impegno europeo contro il Ludogorets, e una sconfitta, sul campo del Parma di Fabio Pecchia, nonostante una buona prestazione e diverse polemiche arbitrali.