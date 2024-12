Lanazione.it - Del Piero l’empolese: ormai qui è di casa. Un campione del mondo a giro per il Valdelsa

Empoli, 5 dicembre 2024 – Avere un calciatore che ha fatto la storia aper il circondario non è mai una cosa banale, figurarsi se si parla di Alessandro Deldelnel 2006 con la Nazionale e autore di valanghe di gol tra campionati e coppe europee. Una vita dedicata alla “sua” Juventus, ed una seconda vita dedicata a. Empoli: infatti, suo figlio Tobias gioca nell’under 18 degli azzurri, allenato da Francesco Sarlo. Per questo, è possibile trovare “Pinturicchio” aper il circondario, come ci spiega l’ex sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, fan sfegatato della Juventus: “Non sono uno che salta addosso alle celebrità, ma per lui ho dovuto fare un’eccezione: Delè il personaggio che più ha segnato la mia passione per la Juventus, e quando l’ho visto al ristorante ViVa non ho potuto fare a meno di chiedergli una foto insieme, che lui molto gentilmente mi ha concesso.