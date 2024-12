Ilrestodelcarlino.it - Debutto in casa per i Saviors. Domenica arriva Colorno

Cesena8 dicembre giocheranno a Molino Cento la prima partita indella loro storia in Serie C federale, ospitando alle 14.30 il Rugby. Ilè secondo in classifica per via della sconfitta rimediata a tavolino contro il Guastalla, a causa di una irregolarità relativa alla presentazione della lista giocatori, ma se fosse stato omologato il risultato del campo (26-5) ora sarebbe al comando. Inoltre vanta un pareggio col Bologna e una vittoria di misura (28-25) col Modena, le altre squadre più quotate del girone. Id’altronde hanno molti motivi per ben figurare. La vittoria netta col Guastalla ha dato quell’iniezione di fiducia che permette di scendere in campo consci delle proprie qualità; il gioco difensivo ha superato ogni dubbio ed è stato il punto di partenza dal quale sono poi scaturiti attacchi e mete.