Dap, sono 79 i detenuti suicidi nel 2024

79 le persone detenute che a oggi sitolte la vita all'interno degli istituti penitenziari dall'1 gennaio. Il dato, riporta una nota del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, "si riferisce al numero dei casi per i quali le evidenze dei fatti hanno escluso la necessità di ulteriori accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria". Nel 2022 il numero più alto di: 84. Nell'anno incorso risultano 116 decessi diper cause naturali e 22 quelli per cause da accertare. "Pur nella consapevolezza che ogni singolo evento critico e, a maggior ragione, ogni notizia di decesso di un detenuto riveli la drammaticità di una dolorosa vicenda umana che sconvolge non solo i familiari della persona e gli altri, ma anche tutto il personale che con diverse competenze opera ogni giorno e con grande professionalità negli istituti penitenziari - rileva il Dap - si avverte la necessità di fare chiarezza sui dati ufficiali del Dipartimento a fronte di numeri diversi che quotidianamente vengono forniti da enti o associazioni di volontariato nel loro pur apprezzato impegno offerto nel sistema penitenziario".