Europa.today.it - Dall’Alzheimer all’infarto, nella retina la "firma" di oltre 20 malattie

Leggi su Europa.today.it

L'esame dell’occhio, in particolare le fotografie e le scansioni di routine della, stanno acquisendo sempre maggiore importanza grazie alla loro potenzialità di estendersila diagnosi delle patologie oculari, per individuare precocemente molteche non colpiscono gli occhi.