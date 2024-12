Sport.quotidiano.net - Da giovedì 12. Ecco l’abbonamento per il girone di ritorno

SASSUOLO Da12 dicembre riaprirà la campagna abbonamenti del Sassuolo per le 9 partite casalinghe deldi(esclusa la gara con la Reggiana a fine marzo) che sarà acquistabile nei settori di Tribuna Sud e Tribuna Est. I prezzi: 90 euro intero, 65 ridotto (donne, over 65 nati prima del 1959 compreso, under 30 nati dopo il 1994, militari e invalidi) e 40 per tariffa Family e Gruppo ragazzi (almeno 8 ragazzi under 30) per la Tribuna Sud; 150 intero, 105 ridotto e 70 tariffa Family per la Tribuna Est. Le sottoscrizioni resteranno aperte fino al 31 gennaio 2025 online su ticket.sassuolocalcio.it, nei punti vendita Vivaticket, alla biglietteria del Mapei Stadium in occasione delle partite casalinghe e al Sassuolo Official Store in Piazza Garibaldi. È necessaria la Sassuolo Card.