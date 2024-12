Ilgiorno.it - Cremonesi e Perego donne da premiare

La fisioterapista-missionaria e la memoria storica che ha dedicato una vita all’antifascismo. San Colombano a due, Vaprio ha consegnato la massima onorificenza cittadina a Teresae Giulia. La cerimonia si è tenuta nella suggestiva chiesetta romanica dedicata al santo irlandese. La scelta è caduta sull’impegno: "Entrambe – ha detto il sindaco Marco Galli – hanno saputo trasmettere con l’esempio l’importanza della libertà e del sostegno per gli ultimi". Giulia(nella foto) è stata per anni una colonna dell’Anpi, associazione che ha guidato fino al 2018 e della quale è ancora presidente onorario, mentre Teresasi è sempre dedicata al recupero di bambini spastici e cerebrolesi e nel 1999 ha deciso di rimanere in Bolivia, dove ha creato la “Casa del almendro“.