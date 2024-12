Lapresse.it - Coppa Italia, Fiorentina-Empoli 5-6 dcr: la squadra di D’Aversa vola ai quarti

L’ha eliminato a sorpresa lasconfiggendola ai rigori al Franchi in una partita valida per gli ottavi di finale di. Ail’affronterà la vincente di Juventus-Cagliari. Fatali ai viola gli errori dal dischetto di Ranieri e di Kean, che aveva colpito anche una traversa nel corso del match. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, con i gol di Ekong (4?) per l’, il pareggio viola di Kean al 59?, il vantaggio per ladi Sottil al 70? e il pari al 75? per gli ospiti di Esposito, che ha poi segnato con freddezza anche il rigore decisivo.