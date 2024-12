Unlimitednews.it - Controlli ai “Shisha Bar”, sequestrati 68 kg di melassa per narghilè

ROMA (ITALPRESS) – I Nas e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato diversisu tutto il territorio nazionale nei confronti dei “Bar”, esercizi in cui vieneeffettuata la vendita e il contestuale consumo dipere tabacco per pipa ad acqua, messi a disposizione dall’esercente. Nel complesso, sono stati ispezionati oltre 100 esercizi pubblici e sono state accertate varie violazioni alla normativa in materia, con particolare riferimento al mancato possesso, da parte di alcuni titolari degli esercizi, del cosiddetto “patentino speciale”, ossia dell’autorizzazione allavendita, con contestuale consumo in loco, dipere tabacco per pipa ad acqua. Ieffettuati hanno portato alla denuncia all’Autorità Amministrativa di 5 persone e al contestuale sequestro di diverse tipologie diperper un totale di oltre 68 chili, in quanto privi di contrassegno dell’autorità nazionale italiana.