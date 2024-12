Triesteprima.it - Controlli a tappeto in Carso dopo i furti: un arresto e multe per oltre 5mila euro

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Un pregiudicato perviene messo in prova ma viola più volte le prescrizioni e finisce in carcere. Sono stati i Carabinieri ad arrestare il cittadino serbo nell'ambito deirafforzati in zona altopiano carsicoin casa avvenuti nelle ultime settimane.