Consulta, slitta elezione di 4 giudici

18.30 Nuova fumata nera del Parlamento nella seduta comune per eleggere 4della Corte costituzionale. Nessun candidato ha raggiunto il quorum dei 3/5 prescritto dall'11°scrutinio che serviva per eleggere un giudice e neppure il quorum dei 2/3 richiesto per eleggere 3in secondo scrutinio. La prossima seduta è stata fissata martedì 10 dicembre.