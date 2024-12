Trevisotoday.it - Conegliano, Gabi sempre più in auge

Leggi su Trevisotoday.it

Che Gabriela Guimaraes, per tutti conosciuta come Gaby, fosse una fuoriclasse era noto a tutti, magari non ci si poteva aspettare che si adattasse così velocemente alla realtà del campionato italiano.La schiacciatrice brasiliana è stata eletta MVP of the Month di novembre, risultando la più.