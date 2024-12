Ilgiorno.it - Concerto dal vivo e animazione per i bambini

ERBA (Como) Vigilia di Natale in grotta a Erba al Buco del Piombo con due eventi per famiglie e. Venerdì 20 dicembre dalle 16,30 alle 18,30 le grotte apriranno e i i visitatori saranno accompagnati all’interno per assistere a unper pianoforte e tromba con i musicisti Alberto Ligori e Rocco Melillo. Sabato 21 dalle 10,30 alle 12 ipotranno portare la letterina dei doni. Rimasta inaccessibile per 12 anni, la caverna giurassica è stata riaperta nelle scorse settimane grazie all’impegno dei proprietari, di chi ha realizzato le opere a protezione dei visitatori e delle guide. Il percorso del Museo comprende l’ingresso colossale (45 metri di altezza e 38 di larghezza), la caverna che si estende per più di 400 metri dove furono trovati i resti dell’Ursus Spalaeus e utensili dei cacciatori del Paleolitico e dai ruderi di una fortificazione nell’androne.