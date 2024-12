Feedpress.me - Con lo scooter e senza casco travolge un poliziotto, 18enne arrestato a Catania

Leggi su Feedpress.me

Con loinveste un. Unè statodalla polizia di stato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane ha travolto ilche lo aveva fermato per un controllo perchè alla guida di unol’utilizzo del. Era stato notato, insieme a un suo amico, mentre faceva lo slalom tra le auto in coda, poco prima delle 23, proprio.