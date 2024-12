Commercio al dettaglio -05% nell' Eurozona a ottobre

Quotidiano.net - Commercio al dettaglio -0,5% nell'Eurozona a ottobre

il volume delaldestagionalizzato è diminuito dello 0,5%'area dell'euro e dello 0,3%'Ue. Lo stima Eurotat. A settembre era cresciuto dello 0,5%'area dell'euro e dello 0,4%'Ue. Al'indice delle vendite alcorretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,9%'area dell'euro e del 2,1%'Ue. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni mensili del volume totale delalsono state registrate in Belgio (-1,7%), Germania (-1,4%), Danimarca e Cipro (entrambi -1,1%). Gli incrementi più elevati sono stati osservati in Lussemburgo (+2,4%), Polonia (+2,2%) e Lituania (+1,5%).