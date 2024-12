Udine20.it - Come aggiungere Patente, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilità in versione digitale

I tre documenti digitali potranno essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per contesti di verifica dal vivo:ladi guida potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine;ladi Assicurazione Malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale;laavrà i medesimi usi già previsti con ladel documento fisico.ora disponibili inper tutti sull’app IODa oggi, tutti i cittadini possono accedere alla prima fase di IT-Wallet e ottenere ladei propri documenti su app IO.