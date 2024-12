Ilgiorno.it - Città senza barriere e più sicura per tutti. In arrivo tre semafori sonori per ipovedenti

, intre nuoviper ipo vedenti in punti di traffico notevole e addio agli ostacoli alla porta del Parco lungo il Naviglio in via 4 Novembre. Mancano meno di 30 giorni a Cernuscoeuropea dello sport inclusivo e del volontariato e la lunga marcia per eliminare gli impedimenti durante l’anno del titolo entra nel vivo. "Realizziamo altri interventi del Peba, il piano eliminazionearchitettoniche, che porterà accessibilità a". Si parte dall’autonomia per strada, iintelligenti presidieranno gli incroci nelle vie Manzoni-Marcelline, Cavour-Tizzoni e Vespucci-Fontanile. Altre iniziative per la Giornata della disabilità, lavori che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. I nuovi cantieri arrivano dopo quelli per i giochi inclusivi, i Lions avevano donato una giostra montata in via Buonarroti.