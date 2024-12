Modenatoday.it - Chiude via Emilia Centro per le festività natalizie. Deroghe per carico-scarico

Per il periodo delle, anche quest’anno, viaviene chiusa al transito veicolare da corso Canalgrande a via Badia per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada. La prima chiusura è in programma dalle 15 di sabato 7 dicembre.