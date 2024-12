Foggiatoday.it - Chioschi di Natale déjà-vu: affidamento diretto al fratello della vicesindaca dei cinquestelle

Leggi su Foggiatoday.it

È destinata a far discutere la determina didel servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dei 12in legno per la Fiera di, allestita come di consueto in piazza Giordano. Anche quest’anno, a fornirli è la ditta S.G. Servizi srl di Foggia. È la stessa degli.