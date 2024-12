Liberoquotidiano.it - "Chi gioca a nascondino questa mattina": cosa non vogliono dirci su Giorgia Meloni | Guarda

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, spiega quali sono i temi che trovano spazio sui principali quotidiani italiani. Al centro del dibattitto dic'è sicuramente il crollo del governo francese con le dimissioni del premier e un Mcaron che ormai "strabollito" naviga a vista. Ma sulle prime pagine di, soprattutto su Avvenire, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, si parla di "crisi all'italien", verrebbe da ridere ma è la verità: Macron è in difficoltà e si parla di "crisi all'italiana". Poi Capezzone smaschera il gioco adi alcune testate che di fatto dimenticano di dire che la banda neonazi sgominata ieri, "Werwolf Division", aveva nel mirino il premier. Dettagli per alcuni giornaloni.