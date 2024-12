Romatoday.it - Chi c’è dietro Zip Zone, l’associazione che ha rimediato al pasticcio del premio Roma per i giovani

Leggi su Romatoday.it

Si sono aggiudicate in fretta e furia il bando per organizzare un concorso di idee rivolto ai giovani della città. Un affidamento diretto da 30mila euro per correre ai ripari alcombinato dal Campidoglio. Sono le donne di Zip -d’intersezione positiva, associazione culturale tutta.