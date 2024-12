Veneziatoday.it - Cercasi lavoratori in Veneto: 840 opportunità di lavoro per Natale

Leggi su Veneziatoday.it

Con ilalle porte e i regali da mettere sotto l'albero, continuano le ricerche di personale da parte di Eurointerim in. In tutto, leda cogliere insono 840. In provincia di Belluno, Treviso e Venezia nei settori occhialeria e calzature spiccano leper.