Cecchettin solidarietà di papà Gino all’avvocato di Turetta | Inaccettabile busta con proiettili

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "La notizia dellacontenenteinviataGiovanni Caruso è profondamente inquietante eda concepire in una società civile”. Lo affermadi Giulia, in merito a quanto accaduto all’indomani della sentenza al difensore di Filippocondannato all’ergastolo per l’omicidio delle ventiduenne di Vigonovo. “Ogni forma di intimidazione .