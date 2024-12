Iltempo.it - “C'è qualcosa che non torna”. I sospetti di Calenda sull'assordante silenzio di Schlein su Stellantis

Leggi su Iltempo.it

«Il mio appello allaè dì, dìdi sinistra, perché non c'è niente più di sinistra che questa battaglia, cioè vedere lo scempio di un capitalismo predatorio, assistito, che lascia gli operai per strada. Se noi non siamo in grado di parlare di questo, fregandocene di chi possiede i giornali, non siamo in grado di dare rappresentanza alla parte che dobbiamo proteggere, che è quella delle persone più deboli. Quindi, cara, dì». Impossibile non pensare, sentendo le parole di Carloin un video, all'iconico Nanni Moretti che in ‘Aprile' rivolgeva lo stesso appello, davanti alla tv, a un Massimo D'Alema impegnato in un confronto tv con Silvio Berlusconi. Qui si parla, invece, die il leader di Azione sottolinea nel suo videoappello sui social che «domenica alle 8 di sera è uscita la notizia che ha travolto un po' tutti i media mondiali, cioè cheha cacciato il suo amministratore delegato.