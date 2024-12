Europa.today.it - CDA Talmassons, con questa Storck la salvezza è a portata di mano

La CDAFVG espugna il campo di Palazzo Wanny vincendo per 0-3 contro Il Bisonte Firenze e conquistando tre punti importantissimi per la corsa. Coach Barbieri replica lo starting six visto contro Cuneo, affidandosi ad Eze in regia,opposto, Shcherban e Strantzali.