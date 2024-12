Puntomagazine.it - Casalnuovo di Napoli: abbandonata dalla badante, resta due giorni senza cibo

Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri intervengono nell’abitazione nell’abitazione di una 90enne di, dopo duedi fame90 anni compiuti a maggio, la casa è in ordine. Nel frigo poco e nulla, nel freezer qualche salsiccia dimenticata. Lei è in sedia a rotelle, incapace di camminare.Il telefono non squilla mai, semplicemente perché di telefoni non vi è traccia. Nessun cellulare, nessuna utenza fissa.E’ sola. E non dovrebbe esserlo. I familiari le avevano garantito l’assistenza di unama la donna è andata via da quasi 2. Forse è tornata nel suo paese d’origine, nell’est’ europa. L’ha fattoavvisare,motivi apparenti.Era quella donna a mantenere i fili tra la 90enne e i figli. Alcuni nei paesi vicini, altri lontani centinaia di chilometri.