Calcio violento - Dodici giornate di squalifica al calciatore 17enne per gli insulti razzisti

Dodici giornate di squalifica al calciatore 17enne per gli insulti razzisti

Petardi in campo,, tifosi che tentano di strangolare i giocatori, rissa in campo, pezzi di staccionata brandite come mazze, bandierine deld’angolo utilizzate come armi per aggredire l’arbitro. È successo un po’ di tutto nelle ultime partite dei campionati dilettanti.