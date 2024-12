Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Il Riccione si prende un punto in casa del temutissimo Trento

Un pareggio che vale quanto una vittoria. È quello che dà fiducia alla, tornata in Romagna con undalla difficile trasferta sul campo delsecondo della classe (1-1). Sotto dopo 14 minuti, colpite dalla rete realizzata da Mosaner, le ragazze della Perla Verde non si sono date per vinte e nella ripresa hanno rialzato la testa grazie al gol di Pederzani. Un pari che permette alle biancazzurre di salire a quota 16 in classifica, al fianco di Villorba Treviso e Real Vicenza, ma che soprattutto dà grande fiducia alla squadra di mister Genovesio. Infatti, sin qui in pochi erano riusciti a mettere i bastoni tra le ruote alche, dopo il pari contro le romagnole, vede la vetta, occupata saldamente dal Venezia, ora un po’ più lontana. Ma il duello là davanti è comunque appassionante.