Calcio | dalla A alla C le sfide di toscane umbre e dello Spezia

Firenze, 5 dicembre 2024 -Archiviato il derby di Coppa Italia, tornano i vari campionati e come ogni settimana vi proponiamo il programmaSerie ASerie C delle “nostre” squadre (le squadre dei nostri territori) in questo weekend. SERIE A Fiorentina-Cagliari (domenica 8 dicembre, ore 12.30) Verona-Empoli (domenica 8 dicembre, ore 15) SERIE B Carrarese-Palermo (sabato 7 dicembre, ore 15) Mantova-Pisa (sabato 7 dicembre, ore 15)-Cittadella (domenica 8 dicembre, ore 15) SERIE C (Girone B) Pianese-Ternana (sabato 7 dicembre, ore 15) Rimini-Pontedera (sabato 7 dicembre, ore 15) Milan U23-Gubbio (domenica 8 dicembre, ore 12.30) Lucchese-Arezzo (domenica 8 dicembre, ore 20.30) Perugia-Campobasso (domenica 8 dicembre, ore 20.30)