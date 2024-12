Forlitoday.it - Calcio a 5 under 19, mister Casadei: "Squadra molto giovane, l'obiettivo è far crescere i ragazzi"

Leggi su Forlitoday.it

Quello appena passato è stato un fine settimana intenso per l’19 di, che ha affrontato due partite in appena tre giorni per concludere il girone d’andata del campionato. Venerdì sera, laha subito una sconfitta per 3-1 sul campo del Futsal Gatteo, ma si è riscattata.