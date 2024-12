Liberoquotidiano.it - **C.sinistra: Magi, 'rifiutiamo ambiguo progressismo salviniano Conte'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Ho sempre pensato che la definizione di'indipendente' difosse ambigua. Avevo ragione e in questa intervista conferma di non essersi mai spostato dalle posizioni assunte quando governava con Salvini: prostrati davanti a Putin e Trump, arrendevoli di fronte all'invasione russa dell'Europa, porti chiusi ai migranti, euroscettici. Una sorta di '', insomma, una formula ambigua checon fermezza. +Europa continua a credere che la Resistenza ucraina sia la resistenza europea e che alla sfida delle migrazioni serva una risposta europea. Non sarà dipingendo un'Europa guerrafondaia e ribaltando la realtà storica dell'attacco imperialista di Putin che si conquisterà una pace giusta". Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo