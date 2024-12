Riminitoday.it - Bus di Natale, al via la sperimentazione: collegherà tutti i quartieri ai principali servizi della città

Leggi su Riminitoday.it

In arrivo il Bus di, ilo di trasporto gratuito che collegaaidi pubblica utilità di Cattolica, come cimitero, ospedale, mercato in piazza De Curtis. L’iniziativa, messa in campo dall’amministrazione comunale, prende il via questo sabato, 7.