Quotidiano.net - Bitcoin a 101.000 dollari con Trump che nomina Atkins alla Sec

Ilvola per la prima volta oltre i 100mila, dopo che il presidente elettro degli Stati Uniti, Donald, hato Paulguida della securities and exchange commission, l'autorità per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti., secondo gli analisti, sarebbe un sostenitore delle criptovalute e delle società fintech. Ilguadagna il 4,1% a 101.891. Bene anche Dogeoin (+4%) e Solana (+1,2%). In controtendenza Binance Coin (-2,2%).