Butac.it - Billy Bob Thorton e le pale eoliche

Leggi su Butac.it

A volte mi stupisco di quanto si possa essere in malafede nel diffondere disinformazione, purtroppo ogni volta che penso si sia toccato il fondo arriva qualche segnalazione che mi dimostra come si possa cadere ancora più in basso.Oggi trattiamo un video che sta circolando su svariati canali social, si tratta di un estratto da una serie TV intitolata Landman. Il video è incentrato su un dialogo durante il quale il protagonista spiega il perché lenon siano, secondo lui, ecologiche. Vi propongo il video per come lo si trova sul canale ufficiale di Paramount Plus:E, nel caso venisse rimosso, la trascrizione della parte incriminata:Do you have any idea how much diesel they have to burn to mix that much concrete, make that steel, haul it out here, and put it together with a 450 ft crane? Do you want to guess how much oil it takes to lubricate that thing or winterize it? In its 20-year lifespan, it won’t offset the carbon footprint of making it.