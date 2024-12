Oasport.it - Billie Jean King Cup, Italia in vetta al ranking! Il trionfo di Malaga spinge le azzurre al n.1

L’del tennis domina in maniera incontrastata la scena internazionale e, dopo gli uomini, anche le donne, grazie aldi, chiudono al comando il ranper Nazioni, aggiornato dopo le Finals dellaCup ed i successivi turni dei vari gruppi mondiali.Le, finaliste nel 2023, scavalcano il Canada, ora secondo e vincitore della scorsa edizione in finale contro le, e la Cechia, terza, e si issano al comando della graduatoria mondiale, con 1228.75 punti, con ben 162.5 di margine sulle nordamericane e 200 sulle ceche.La Slovacchia guadagna ben sei posizioni e si porta al quarto posto, mentre scivola in quinta piazza l’Australia. In salita anche la Polonia, sesta, e la Gran Bretagna, che irrompe in top ten issandosi in settima posizione. Ottava la Svizzera, davanti agli Stati Uniti, noni, ed alla Spagna, decima.