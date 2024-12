Lidentita.it - Biella, Pietro Baroni: “J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans”

Leggi su Lidentita.it

Alla Galleria “BI-Box Art Space” di, e per la prima volta in Piemonte, una mostra personale del fotografo milanese I suoi “attori” sono uomini e donne della porta accanto. Attori improvvisati, ma ben partecipi del compito assegnatogli. Ritratti in bianco e nero, che ti scuotono dentro, forse più di quanto, scossi, lo siano essi .: “deque sians” L'Identità.