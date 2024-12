Ilrestodelcarlino.it - Bianconeri attori per il videoclip di Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che bello il. Anche in casa bianconera. Il Cavalluccio si sta preparando a fare gli auguri ai suoi tifosi attraverso la realizzazione di uno speciale video, in collaborazione con Netrising, in corso di realizzazione in diversi angoli della città, protagonisti i calciatori. Ieri è stata girata una scena all’interno del ristorante Margò, ormai rodato punto di riferimento per il club. Nel frattempo sempre ieri, a Bari, si è riunito il Gos, gruppo operativo per la sicurezza, che non ha rilevato particolari criticità in vista del match di sabato 7 dicembre alle 15 tra i pugliesi e la squadra di mister Mignani. Dunque nel corso della giornata di oggi verranno diffuse le informazioni logistiche a uso e consumo dei supporterche vorranno partecipare alla trasferta, la seconda consecutiva per il Cavalluccio, reduce dal bruciante ko a Frosinone e che dovrà dunque cercare di invertire immediatamente la rotta.